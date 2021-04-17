Гончаренко: До замен очень хорошо смотрелись, по делу вели

Рулевой «Краснодара»прокомментировал поединок с «Зенитом», который завершился ничьей со счетом 2:2.

«Эмоциональная игра, нравятся такие матчи болельщикам. Много атак у обеих команд. Мы до замен очень хорошо смотрелись, по делу вели. После замены немного потеряли контроль, уровень игры, расположение пропало. У "Зенита" путем замен упало качество, но улучшилось движение, и мы их вернули в игру после первого пропущенного мяча в простой ситуации, а потом еще второй гол.

Ну, в атаке моментами не очень хорошо смотрелись, моментами — в обороне. Есть пища для размышления», — цитирует Гончаренко СЭ.