«Эвертон» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 32 тура АПЛ

«Эвертон» и «Тоттенхэм» назвали стартовые составы на матч 32 тура английской Премьер-лиги.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Динь, Холгейт, Дэвис, Аллан, Сигурдссон, Родригес, Айуоби, Ришарлисон.

Запасные: Виржиния, Ольсен, Коулман, Джон, Нкунку, Уэлш, Бродхед, Кинг, Прайс.

«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Н'Домбеле, Сиссоко, Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Харт, Санчес, Алли, Танганга, Ламела, Ло Чельсо, Уинкс, Бэйл, Лукас Моура.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени и состоится на «Гудисон Парк». Прочитать прогноз можно здесь. Следить за результатом можно здесь.