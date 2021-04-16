«Эвертон» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 32 тура АПЛ

Ришарлисон Фото: globallookpress.com
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Динь, Холгейт, Дэвис, Аллан, Сигурдссон, Родригес, Айуоби, Ришарлисон.
Запасные: Виржиния, Ольсен, Коулман, Джон, Нкунку, Уэлш, Бродхед, Кинг, Прайс.
«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Н'Домбеле, Сиссоко, Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Харт, Санчес, Алли, Танганга, Ламела, Ло Чельсо, Уинкс, Бэйл, Лукас Моура.
Матч начнется в 22:00 по московскому времени и состоится на «Гудисон Парк». Прочитать прогноз можно здесь. Следить за результатом можно здесь.