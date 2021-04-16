В 32-м туре чемпионата Англии «Эвертон» будет принимать «Тоттенхэм». Встреча пройдет на «Гудисон Парк» 16 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей. Теоретически команда Анчелотти еще может бороться даже за путевку в Лигу чемпионов, но добиться такого результата будет крайне сложно.

«Ириски» начали прошлый месяц с двух побед, но потом потерпели три поражения кряду. Сначала они проиграли «Челси» и «Бернли» в рамках АПЛ.

А уже перед международной паузой команда Анчелотти вылетела из Кубка Англии, уступив дома «Манчестер Сити».

Все прогнозы на АПЛ

В прошлых турах мерсисайдцы оступились дома с «Кристал Пэлас» (1:1) и в гостях с «Брайтоном» (0:0). Тем самым уже пять поединков кряду они не знают побед.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» уступает «Челси» 5 очков в борьбе за Лигу Европы и 6 очков «Вест Хэму» за Лигу чемпионов. Команда Моуринью проиграла два матча из шести в АПЛ.

В этой серии «Шпоры» сыграли вничью и три раза победили. Они разгромили «Кристал Пэлас» 4:1, обыграли «Фулхэм» 1:0 и «Астон Виллу» 2:0.

Также они разошлись миром с «Ньюкаслом», сыграв со счетом 2:2. Ну и не стоит забывать вылет из Лиги Европы после игр с загребским «Динамо».

Неудачи в АПЛ пришлись на гостевой поединок с «Арсеналом» (1:2), а также на домашний матч с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,30.

Прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 1,80.