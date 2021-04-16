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    Отцепит ли «Эвертон» из борьбы за Лигу чемпионов «Тоттенхэм»?

    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.80) и ставка на тоталы, матч АПЛ 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Тоттенхэм»
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    «Эвертон» занимает 8-е место
    В 32-м туре чемпионата Англии «Эвертон» будет принимать «Тоттенхэм». Встреча пройдет на «Гудисон Парк» 16 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Апреля 2021 года
    Эвертон
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей. Теоретически команда Анчелотти еще может бороться даже за путевку в Лигу чемпионов, но добиться такого результата будет крайне сложно.

    «Ириски» начали прошлый месяц с двух побед, но потом потерпели три поражения кряду. Сначала они проиграли «Челси» и «Бернли» в рамках АПЛ.

    А уже перед международной паузой команда Анчелотти вылетела из Кубка Англии, уступив дома «Манчестер Сити».

    Все прогнозы на АПЛ

    В прошлых турах мерсисайдцы оступились дома с «Кристал Пэлас» (1:1) и в гостях с «Брайтоном» (0:0). Тем самым уже пять поединков кряду они не знают побед.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» уступает «Челси» 5 очков в борьбе за Лигу Европы и 6 очков «Вест Хэму» за Лигу чемпионов. Команда Моуринью проиграла два матча из шести в АПЛ.

    В этой серии «Шпоры» сыграли вничью и три раза победили. Они разгромили «Кристал Пэлас» 4:1, обыграли «Фулхэм» 1:0 и «Астон Виллу» 2:0.

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    • Также они разошлись миром с «Ньюкаслом», сыграв со счетом 2:2. Ну и не стоит забывать вылет из Лиги Европы после игр с загребским «Динамо».

    Неудачи в АПЛ пришлись на гостевой поединок с «Арсеналом» (1:2), а также на домашний матч с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,30.

    Прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 1,80.

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