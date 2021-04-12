Левандовски пропустит и ответный матч с «Пари Сен-Жермен»

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Левандовски в понедельник возобновил после травмы колена тренировки по индивидуальной программе. Польский футболист выполнял в том числе и беговую работу. Но ближайшие матчи он все равно пропустит.
Левандовски травмировал колено в конце марта в матче за сборную Польши против Андорры в отборе на ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Леон Горецка, возможно, успеет восстановиться ко второму матчу с «ПСЖ».
Матч «ПСЖ» — «Бавария» пройдет 13 апреля в Париже. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.