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    Левандовски пропустит и ответный матч с «Пари Сен-Жермен»

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не сыграет в ответном матче с «Пари Сен-Жермен» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Левандовски в понедельник возобновил после травмы колена тренировки по индивидуальной программе. Польский футболист выполнял в том числе и беговую работу. Но ближайшие матчи он все равно пропустит.

    Левандовски травмировал колено в конце марта в матче за сборную Польши против Андорры в отборе на ЧМ-2022.

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Леон Горецка, возможно, успеет восстановиться ко второму матчу с «ПСЖ».

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