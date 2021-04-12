Левандовски пропустит и ответный матч с «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Баварии»не сыграет в ответном матче с «Пари Сен-Жермен» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Левандовски в понедельник возобновил после травмы колена тренировки по индивидуальной программе. Польский футболист выполнял в том числе и беговую работу. Но ближайшие матчи он все равно пропустит.

Левандовски травмировал колено в конце марта в матче за сборную Польши против Андорры в отборе на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Леон Горецка, возможно, успеет восстановиться ко второму матчу с «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» пройдет 13 апреля в Париже. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.