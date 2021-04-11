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    Кокорин пропустит матч с «Аталантой»

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    Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч 30-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», сообщается на официальном сайте клуба из Флоренции.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Российский футболист, таким образом, продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра.

    Под вопросом находится и участие Кокорина в игре против «Сассуоло» в 31-м туре. Этот матч состоится 17 апреля.

    Кокорин не выходил на поле с 3 марта, когда получил травму в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2). Всего в нынешнем сезоне он провел за «Фиорентину» три матча, в которых результативными действиями не отметился.

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