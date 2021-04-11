Кокорин пропустит матч с «Аталантой»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Российский футболист, таким образом, продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра.
Под вопросом находится и участие Кокорина в игре против «Сассуоло» в 31-м туре. Этот матч состоится 17 апреля.
Кокорин не выходил на поле с 3 марта, когда получил травму в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2). Всего в нынешнем сезоне он провел за «Фиорентину» три матча, в которых результативными действиями не отметился.
📝 | CONVOCATI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 10, 2021
I convocati viola per #FiorentinaAtalanta
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