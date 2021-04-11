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    Гончаренко назвал состав «Краснодара» на матч с «Арсеналом»

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    Тульский «Арсенал» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачев, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Аджоев.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

    Матч пройдет на стадионе в Туле, начало — в 14:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар».

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