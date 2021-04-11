Гончаренко назвал состав «Краснодара» на матч с «Арсеналом»

Тульскийогласили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачев, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Аджоев.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

Старт "быков" на #АрсеналКраснодар 👇

Спустя 491 день Дмитрий Стоцкий возвращается в стартовый состав основной команды после травмы💪

В запасе: Городов, Бабурин, Смольников, Петров🙌, Камболов, Олссон, Сулейманов, Марков, Ари. pic.twitter.com/6OQk45Z19f — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 11, 2021

Матч пройдет на стадионе в Туле, начало — в 14:00 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар».