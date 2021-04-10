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    АПЛ. «Ман Сити» примет «Лидс», «Ливерпуль» против «Астон Виллы»

    Результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити»
    С 9 по 12 апреля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 31-го тура.

    «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 0:1

    В матче 31-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» — 0:1.

    Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил испанский форвард «волков» Адама Траоре.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Вулверхэмптон 0:1
    Гол: 0:1 Адама Траоре (90') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Теренс Конголо, Ола Эйна (Иван Кавалейру, 84'), Кенни Тете, Марио Лемина, Харрисон Рид (Джош Майя, 74'), Энтони Робинсон, Александр Митрович, Бобби Рид, Рубен Лофтус-Чик (Андре Франк Замбо Ангисса, 63') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Райан Айт Нури, Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету (Жоау Моутинью, 32'), Рубен Невеш, Даниэл Поденсе (Морган Гиббз-Уайт, 74'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 78')

    Гости набрали 38 очков и находятся на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 26 очками располагаются на 18-й строчке.

    В следующем туре «Фулхэм» на выезде сыграет с «Арсеналом» (18 апреля), а «Вулверхэмптон» дома примет «Шеффилд Юнайтед» (17 апреля).

    «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед»

    10 апреля, 14:30 мск

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

    10 апреля, 17:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Челси»

    10 апреля, 19:30 мск

    «Бёрнли» — «Ньюкасл Юнайтед»

    11 апреля, 14:00 мск

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»

    11 апреля, 16:05 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»

    11 апреля, 18:30 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

    11 апреля, 21:00 мск

    «Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон»

    12 апреля, 20:00 мск

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»

    12 апреля, 22:15 мск

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