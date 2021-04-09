Олич: В Кубке России выпал самый сложный вариант из всех возможных

Главный тренер ПФК ЦСКАоб итогах жеребьевки полуфинала Кубка России.

На стадии полуфинала армейцам предстоит встретиться с московским «Локомотивом».

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! "Локомотив" вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов.

В любом случае мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.

Календарь очень непростой. Мы сыграем с "Сочи", через три дня с "Локомотивом", а затем — со "Спартаком", и все эти матчи будут гостевыми.

И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.

Мы видели последние семь-восемь матчей "Локомотива", они очень хорошо играют. Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России.

Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привёл в хорошую форму команду и игроков», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.