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    Почеттино: Я доволен результатом и настроем футболистов ПСЖ

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил победу над «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я доволен результатом и настроем команды, которая оказалась в сложной ситуации, оказывая сопротивление лучшей команде Европы. Мы должны поздравить футболистов, которые жертвовали собой. Хотим повторить это еще раз.

    Как вы побеждаете, легко объяснить, почему вы выбрали именно такой состав. Все думают, это был правильный выбор. Но заслуга принадлежит футболистам. Нужно отметить их качества. Они принесли много жертв, но впереди еще один матч. Ответная игра будет трудной», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» 13 апреля.

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