Пике, скорее всего, пропустит матч с «Реалом»

Защитник «Барселоны»не сыграет с мадридским «Реалом» в 30-м туре чемпионата Испании.

Ранее на этой неделе 34-летний футболист возобновил тренировки в общей группе после травмы колена. Но по информации AS, Пике по-прежнему испытывает дискомфорт, из-за чего его участие в Эль Класико маловероятно.

Кроме того, тренировку команды в четверг пропустил Антуан Гризманн. Француз отсутствовал по личным причинам, ему дали разрешение покинуть расположение клуба. Ожидается, что Гризманн вернется в пятницу и проведет последнюю тренировку перед матчем в Мадриде.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет 10 апреля в Мадриде.