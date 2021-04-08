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    Пике, скорее всего, пропустит матч с «Реалом»

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сыграет с мадридским «Реалом» в 30-м туре чемпионата Испании.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    Ранее на этой неделе 34-летний футболист возобновил тренировки в общей группе после травмы колена. Но по информации AS, Пике по-прежнему испытывает дискомфорт, из-за чего его участие в Эль Класико маловероятно.

    Кроме того, тренировку команды в четверг пропустил Антуан Гризманн. Француз отсутствовал по личным причинам, ему дали разрешение покинуть расположение клуба. Ожидается, что Гризманн вернется в пятницу и проведет последнюю тренировку перед матчем в Мадриде.

    Матч «Реал» — «Барселона» пройдет 10 апреля в Мадриде.

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