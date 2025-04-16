Ход матча
6' Достаточно опасно пробивал Мюллер, но Зоммер был на чеку и уверенно отбил мяч. Довольно живое начало игры! Впрочем, как и ожидалось. «Баварии» нельзя отсиживаться в защите.
4' Удар Олисе был заблокирован и мяч ушел на угловой, который ни к чему толковому привести не смог.
2' Сразу же неплохой момент у миланцев! Но удар Мхитаряна был заблокирован защитниками.
1' Матч стартовал!
До матча
21:58 Команды выходят на поле.
21:56 У «Интера» только одно изменение в составе по сравнению с прошлым матчем. С первых минут на поле выйдет Чалханоглу. В «Баварии» вовсе без изменений.
21:53 С капитанскими повязками сегодня команды на поле выведут Лаутаро Мартинес у «Интера» и Томас Мюллер — у «Баварии».
21:50 Арбитром данного поединка будет словенский рефери Славко Винчич.
Стартовые составы
«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Ачерби, Барелла, Дармиан, Тюрам, Мартинес.
«Бавария»: Урбиг, Лаймер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Станишич, Киммих, Горецка, Мюллер, Сане, Олисе, Кейн.
«Интер»
Команда Симоне Индзаги всерьёз нацелена на требл — миланцы лидируют в Серии А, играют в финале Кубка Италии и сделали громкую заявку на успех в Лиге чемпионов, обыграв в Германии «Баварию» со счетом 2:1.
«Нерадзурри» и на общем этапе выступили успешнее, чем немецкий клуб, одержав шесть побед в восьми матчах — повержены были, в том числе, лондонский «Арсенал» и «Монако», а с «Манчестер Сити» миланцы сыграли «сухую» ничью на «Этихаде».
При этом единственное поражение со счетом 0:1 команда Индзаги потерпела в Леверкузене от Хаби Алонсо и его «Байера». Минимальные победы и надежная оборона были фирменной чертой «Интера» на общем этапе — в 8 матчах они пропустили лишь один мяч, забив 11 голов.
В 1/8 финала итальянский клуб уверенно разобрался с голландским «Фейеноордом», победив роттердамцев сначала на выезде со счетом 2:0, а потом и дома — 2:1. Единственный мяч был пропущен «Интером» с пенальти.
Накануне ответной встречи с «Баварией» миланский клуб уверенно победил на своем поле «Кальяри» со счетом 3:1, а ветеран Марко Арнаутович отметился голом и результативной передачей. В предстоящем матче не сыграют Думфрис и Карбони, которые травмированы.
«Бавария»
Немецкий клуб был фаворитом в первом, домашнем матче, но вместо триумфа болельщики «Баварии» получили вечер, полный упущенных моментов, нервов и итальянского хладнокровия. Для команды Венсана Компани это поражение стало первым в Лиге чемпионов на своём поле за последние 22 матча. Но куда тревожнее другое: мюнхенцы никогда в истории не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче дома.
На общем этапе баварцы также выступили слабее, чем их оппоненты. Поражение от «Астон Виллы» (0:1) и разгромы от «Барселоны» (1:4) и «Фейеноорда» (0:3), оставили немецкий клуб на 12-й строке таблицы, за пределами топ-8. В 8 матчах «Бавария» пропустила 12 мячей, наколотив 20 голов — в первую очередь благодаря уничтожению аутсайдеров вроде загребского «Динамо» (9:1) и «Шахтера» (5:1).
Дружине Компани пришлось играть в 1/16 финала, где они не без труда прошли шотландский «Селтик», победив на выезде 2:1 и сыграв дома вничью 1:1. В 1/8 финала «Бавария» неожиданно легко разобралась с леверкузенским «Байером», выбив команду Хаби Алонсо с общим счетом 5:0.
Накануне ответного матча с «Интером» мюнхенский клуб провел «Дер Классикер» с дортмундской «Боруссией». Матч завершился со счетом 2:2 и снова характеризовался большим количеством нереализованных «Баварией» моментов. В предстоящем матче не сыграют травмированные Нойер, Бухманн, Мусиала, Упамекано, Ито и Дэвис.
Личные встречи
Неделю назад «Интер» победил со счетом 2:1. «Бавария» едва не ушла от поражения в концовке, сравняв счет, но миланцы тут же вновь вышли вперед.
До этого в пяти очных встречах «Бавария» победила 4 раза, лишь единожды потерпев поражение.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Бавария» с коэффициентом 1.95.