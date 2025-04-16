Миланский «Интер» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Интер — Бавария : Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Марку Тюрам, Лаутаро Мартинес Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Лерой Зане, Майкл Олисе, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Томас Мюллер

Ход матча

6' Достаточно опасно пробивал Мюллер, но Зоммер был на чеку и уверенно отбил мяч. Довольно живое начало игры! Впрочем, как и ожидалось. «Баварии» нельзя отсиживаться в защите.

4' Удар Олисе был заблокирован и мяч ушел на угловой, который ни к чему толковому привести не смог.

2' Сразу же неплохой момент у миланцев! Но удар Мхитаряна был заблокирован защитниками.

1' Матч стартовал!

До матча

21:58 Команды выходят на поле.

21:56 У «Интера» только одно изменение в составе по сравнению с прошлым матчем. С первых минут на поле выйдет Чалханоглу. В «Баварии» вовсе без изменений.

21:53 С капитанскими повязками сегодня команды на поле выведут Лаутаро Мартинес у «Интера» и Томас Мюллер — у «Баварии».

21:50 Арбитром данного поединка будет словенский рефери Славко Винчич.

Стартовые составы

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Ачерби, Барелла, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

«Бавария»: Урбиг, Лаймер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Станишич, Киммих, Горецка, Мюллер, Сане, Олисе, Кейн.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги всерьёз нацелена на требл — миланцы лидируют в Серии А, играют в финале Кубка Италии и сделали громкую заявку на успех в Лиге чемпионов, обыграв в Германии «Баварию» со счетом 2:1.

«Нерадзурри» и на общем этапе выступили успешнее, чем немецкий клуб, одержав шесть побед в восьми матчах — повержены были, в том числе, лондонский «Арсенал» и «Монако», а с «Манчестер Сити» миланцы сыграли «сухую» ничью на «Этихаде».

При этом единственное поражение со счетом 0:1 команда Индзаги потерпела в Леверкузене от Хаби Алонсо и его «Байера». Минимальные победы и надежная оборона были фирменной чертой «Интера» на общем этапе — в 8 матчах они пропустили лишь один мяч, забив 11 голов.

В 1/8 финала итальянский клуб уверенно разобрался с голландским «Фейеноордом», победив роттердамцев сначала на выезде со счетом 2:0, а потом и дома — 2:1. Единственный мяч был пропущен «Интером» с пенальти.

Накануне ответной встречи с «Баварией» миланский клуб уверенно победил на своем поле «Кальяри» со счетом 3:1, а ветеран Марко Арнаутович отметился голом и результативной передачей. В предстоящем матче не сыграют Думфрис и Карбони, которые травмированы.

«Бавария»

Немецкий клуб был фаворитом в первом, домашнем матче, но вместо триумфа болельщики «Баварии» получили вечер, полный упущенных моментов, нервов и итальянского хладнокровия. Для команды Венсана Компани это поражение стало первым в Лиге чемпионов на своём поле за последние 22 матча. Но куда тревожнее другое: мюнхенцы никогда в истории не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче дома.

На общем этапе баварцы также выступили слабее, чем их оппоненты. Поражение от «Астон Виллы» (0:1) и разгромы от «Барселоны» (1:4) и «Фейеноорда» (0:3), оставили немецкий клуб на 12-й строке таблицы, за пределами топ-8. В 8 матчах «Бавария» пропустила 12 мячей, наколотив 20 голов — в первую очередь благодаря уничтожению аутсайдеров вроде загребского «Динамо» (9:1) и «Шахтера» (5:1).

Дружине Компани пришлось играть в 1/16 финала, где они не без труда прошли шотландский «Селтик», победив на выезде 2:1 и сыграв дома вничью 1:1. В 1/8 финала «Бавария» неожиданно легко разобралась с леверкузенским «Байером», выбив команду Хаби Алонсо с общим счетом 5:0.

Накануне ответного матча с «Интером» мюнхенский клуб провел «Дер Классикер» с дортмундской «Боруссией». Матч завершился со счетом 2:2 и снова характеризовался большим количеством нереализованных «Баварией» моментов. В предстоящем матче не сыграют травмированные Нойер, Бухманн, Мусиала, Упамекано, Ито и Дэвис.

Личные встречи

Неделю назад «Интер» победил со счетом 2:1. «Бавария» едва не ушла от поражения в концовке, сравняв счет, но миланцы тут же вновь вышли вперед.

До этого в пяти очных встречах «Бавария» победила 4 раза, лишь единожды потерпев поражение.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Бавария» с коэффициентом 1.95.