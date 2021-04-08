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    Аякс — Рома. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.04.2021)

    «Аякс» — «Рома». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Аякс Рома Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч «Аякс» — «Рома».

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    Составы команд:

    «Аякс»: Кьелл Схерпен, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.

    «Рома»: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес, Жордан Верету, Бруно Перес, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Эдин Джеко.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.04.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Аякс» со счетом 2:1. Матч между командами «Аякс» и «Рома» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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