Аякс — Рома. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.04.2021)

В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч

Составы команд:

«Аякс»: Кьелл Схерпен, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.

«Рома»: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес, Жордан Верету, Бруно Перес, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Эдин Джеко.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.04.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аякс» со счетом 2:1. Матч между командами «Аякс» и «Рома» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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