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    Зидан: Хорошие ощущения. Я горжусь командой

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Дубль в составе мадридцев оформил Винисиус Жуниор, еще один мяч забил Марко Асенсио.

    «Хорошие ощущения. Я горжусь командой. Мы хорошо сыграли, но у нас были трудности в начале второго тайма. Нельзя забывать, что впереди ответная игра.

    Мы знали, что можем атаковать по флангам. Их крайние защитники часто подключаются к атакам, и в этом плане все для нас сложилось хорошо.

    Передача, которую выдал Тони [Кроос], многое говорит о его мастерстве, а Винисиус показал отличную скорость.

    Во втором тайме они всего раз пробили по воротам и забили. Это было трудно принять, но таков футбол. Мяч отскочил к их игроку — и все. Такое случается. В целом, я доволен тем, как играли мои ребята.

    Я очень рад за Винисиуса, потому что он должен был добавить в результативности, как Асенсио и Бензема. Он здорово играет, помогает команде.

    И когда он забивает, у него словно вырастают крылья», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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