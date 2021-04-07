Зидан: Хорошие ощущения. Я горжусь командой

Главный тренер «Реала»прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дубль в составе мадридцев оформил Винисиус Жуниор, еще один мяч забил Марко Асенсио.

«Хорошие ощущения. Я горжусь командой. Мы хорошо сыграли, но у нас были трудности в начале второго тайма. Нельзя забывать, что впереди ответная игра.

Мы знали, что можем атаковать по флангам. Их крайние защитники часто подключаются к атакам, и в этом плане все для нас сложилось хорошо.

Передача, которую выдал Тони [Кроос], многое говорит о его мастерстве, а Винисиус показал отличную скорость.

Во втором тайме они всего раз пробили по воротам и забили. Это было трудно принять, но таков футбол. Мяч отскочил к их игроку — и все. Такое случается. В целом, я доволен тем, как играли мои ребята.

Я очень рад за Винисиуса, потому что он должен был добавить в результативности, как Асенсио и Бензема. Он здорово играет, помогает команде.

И когда он забивает, у него словно вырастают крылья», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.