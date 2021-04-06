Паредес может покинуть ПСЖ летом

Полузащитникможет сменить клубную прописку летом 2021 года,сообщает Calcio Mercato.

Как передает источник, 26-летний аргентинец не входит в планы нынешнего наставника парижан Маурисио Почеттино на следующий сезон. Отмечается, что руководство команды готово продать игрока, чтобы на его место пригласить новых футболистов.

Ранее появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Интера» и «Ювентуса».

Напомним, Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 40 миллионов евро. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год.

В нынешнем сезоне он отыграл 27 матчей, отличившись тремя ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.