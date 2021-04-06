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    Паредес может покинуть ПСЖ летом

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    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может сменить клубную прописку летом 2021 года,сообщает Calcio Mercato.

    Леандро Паредес
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    Леандро Паредес

    Как передает источник, 26-летний аргентинец не входит в планы нынешнего наставника парижан Маурисио Почеттино на следующий сезон. Отмечается, что руководство команды готово продать игрока, чтобы на его место пригласить новых футболистов.

    Ранее появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Интера» и «Ювентуса».

    Напомним, Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 40 миллионов евро. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год.

    В нынешнем сезоне он отыграл 27 матчей, отличившись тремя ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

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