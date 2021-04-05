Главный тренер «Велеса» готов возглавить «Уфу»

Наставник «Велеса»подтвердил информацию о том, что может стать главным тренером «Уфы».

«Сейчас я с "Велесом" еду в Нижний Новгород, где нас ждет важный матч ФНЛ. А что будет дальше — сам не знаю. У меня летом заканчивается контракт... Возможно, придем к какому-то решению. Однако пока, повторюсь, не загадываю.

Скрывать не буду — желание поработать в РПЛ есть. Если будет длительный контракт — почему бы нет.

Все-таки ситуация у "Уфы" сложная, да и календарь я успел посмотреть — впереди "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Сочи". "Ахмат" — тоже не подарок. Но нет ничего невозможного», — цитирует Стукалова «Спорт-Экспресс».

«Велес» под руководством 37-летнего Стукалова занимает седьмое место в первенстве ФНЛ.