СМИ: Тренер «Кайрата» — кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

Главный тренерявляется одним из претендентов на аналогичный пост в сообщает «Спорт-Экспресс».

К 33-летнему белорусскому специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко

Отмечается, что кандидатура Шпилевского уже обсуждалась осенью прошлого года. «Быков» привлекает атакующий футбол специалиста, а также активное внедрение молодых футболистов в состав «Кайрата». Напомним, в прошлом году эта команда стала чемпионом Казахстана — впервые за 16 лет.

Уточняется, что владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев, который находится в дружеских отношениях с Сергеем Галицким, не хочет отпускать Шпилевского из команды.

Напомним, что 4 апреля экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал в отставку, которое руководство приняло.