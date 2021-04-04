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    «Ростов» — «Спартак»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Умяров здорово развернулся в центре поля и сделал передачу вперёд. Виктор Мозес на скорости дошёл до штрафной ростовчан, качнул Пояркова и пробил низом — мяч задел ногу Алеесами и влетел в нижний угол ворот.

    Спустя 4 минуты цифры на табло уравнялись. Соу поборолся в чужой штрафной, Полоз прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, а Павел Маслов в борьбе с Альмквистом срезал мяч в свои ворота.

    «Ростов» вышел вперед на 32-й минуте. Айртон ошибся, не сумев выбить мяч из штрафной «Спартака», но Максименко справился с ударом Полоза в упор. Дмитрий подобрал отскок и выкатил мяч на Махатадзе, который аккуратно пробил в ближний угол ворот.

    Вновь счет сравнялся на 44-й минуте. Айртон совершил проход по флангу и навесил во вратарскую, Алеесами не сумел выбить мяч, а Александр Соболев головой перебросил Песьякова.

    А на 58-й минуте Промес с углового навесил в центр штрафной «Ростова», Соболев высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в нижний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Спартак 2:3
    Голы: 0:1 Виктор Мозес (23'), 1:1 Павел Маслов (автогол) (27'), 2:1 Georgi Makhatadze (32'), 2:2 Александр Соболев (44'), 2:3 Александр Соболев (58') Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Алексей Козлов (Денис Терентьев, 77'), Максим Осипенко, Николай Поярков, Кэнто Хасимото (Armin Gigovic, 68'), Данил Глебов, Georgi Makhatadze (Павел Мамаев, 77'), Pontus Almqvist (Хорен Байрамян, 77'), Али Соу, Дмитрий Полоз Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго (Илья Гапонов, 81'), Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес (Андрей Ещенко, 90'), Роман Зобнин, Наиль Умяров, Александр Соболев, Джордан Ларссон (Зелимхан Бакаев, 90'), Квинси Промес (Йоррит Хендрикс, 86') Предупреждения: Квинси Промес (15'), Али Соу (52'), Роман Зобнин (62'), Йоррит Хендрикс (89')
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