«Ростов» — «Спартак»: счет матча 2:3, обзор голов

Московскийодержал гостевую победу над(3:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Умяров здорово развернулся в центре поля и сделал передачу вперёд. Виктор Мозес на скорости дошёл до штрафной ростовчан, качнул Пояркова и пробил низом — мяч задел ногу Алеесами и влетел в нижний угол ворот.

Спустя 4 минуты цифры на табло уравнялись. Соу поборолся в чужой штрафной, Полоз прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, а Павел Маслов в борьбе с Альмквистом срезал мяч в свои ворота.

«Ростов» вышел вперед на 32-й минуте. Айртон ошибся, не сумев выбить мяч из штрафной «Спартака», но Максименко справился с ударом Полоза в упор. Дмитрий подобрал отскок и выкатил мяч на Махатадзе, который аккуратно пробил в ближний угол ворот.

Вновь счет сравнялся на 44-й минуте. Айртон совершил проход по флангу и навесил во вратарскую, Алеесами не сумел выбить мяч, а Александр Соболев головой перебросил Песьякова.

А на 58-й минуте Промес с углового навесил в центр штрафной «Ростова», Соболев высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в нижний угол ворот.