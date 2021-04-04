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    Махатадзе: Не передать словами, насколько было приятно забить «Спартаку»

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    Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:3).

    «Ростов» — «Спартак»
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    «Ростов» — «Спартак»

    «Что сегодня не получилось у команды? Вообще не понимаю. Думаю, мы проиграли много единоборств и подборов. Из-за этого и пропустили голы.

    Не передать словами, насколько было приятно забить первый гол. Но при этом мы проиграли матч. Это главное, а не гол.

    Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за такую шикарную поддержку. Мы слышали их на поле, надеюсь, что в следующих матчах нас будут поддерживать также, а мы сделаем всё для победы», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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