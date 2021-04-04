Махатадзе: Не передать словами, насколько было приятно забить «Спартаку»

«Ростов» — «Спартак» Фото: globallookpress.com
«Что сегодня не получилось у команды? Вообще не понимаю. Думаю, мы проиграли много единоборств и подборов. Из-за этого и пропустили голы.
Не передать словами, насколько было приятно забить первый гол. Но при этом мы проиграли матч. Это главное, а не гол.
Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за такую шикарную поддержку. Мы слышали их на поле, надеюсь, что в следующих матчах нас будут поддерживать также, а мы сделаем всё для победы», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».