Махатадзе: Не передать словами, насколько было приятно забить «Спартаку»

Полузащитник «Ростова»прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против(2:3).

«Что сегодня не получилось у команды? Вообще не понимаю. Думаю, мы проиграли много единоборств и подборов. Из-за этого и пропустили голы.

Не передать словами, насколько было приятно забить первый гол. Но при этом мы проиграли матч. Это главное, а не гол.

Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за такую шикарную поддержку. Мы слышали их на поле, надеюсь, что в следующих матчах нас будут поддерживать также, а мы сделаем всё для победы», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».