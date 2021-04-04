ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Сочи»Без грузина нет «Рубина». Хвича тащит казанский клуб в еврокубки
  • 22:48
    • Мусаев: Сегодня был мой последний матч
  • 07:00
    • «Реал Сосьедад» — победитель розыгрыша Кубка Испании сезона-2019/20
  • 23:56
    • «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Жота оформил дубль
  • 22:42
    • Рахимов подал в отставку с поста тренера «Уфы»
  • 23:44
    • Лукаку принес «Интеру» гостевую победу над «Болоньей»
    Все новости спорта

    Конте: Судьба Скудетто еще не решена

    Футбол Футбол Италии Серия A Болонья Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Болоньей» (1:0) в матче Серии А.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «По мере того, как мы приближаемся к финишу чемпионата, каждая победа неизбежно весит все больше и больше. Победа над командой, которая играет в хороший футбол и сильно давит на вас, — это, безусловно, большой шаг вперед. Было непросто играть за всеми, особенно после сборов, но ребята сохраняли концентрацию и правильный настрой. Это не должно было восприниматься как должное.

    Мы прекрасно знаем, что Серия А очень сложна, и каждый матч — это борьба за победу. Чем ближе мы подходим к финишу, тем яснее видим титул в конце. Все смотрят в этом направлении, и сейчас мы видим его под другим углом, чем другие, но мы пока ничего не добились», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

    «Интер» набрал 68 очков и занимает первое место, опережая идущий на второй строчке «Милан» на восемь баллов.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжится ли серия крупных побед «Спартака» матчем с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вторую игру на своем льду ЦСКА проведет удачно?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Одержит ли ЦСКА легкую победу в дебютном матче Олича?
  • «Тамбов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры