«Астон Вилла» — «Фулхэм»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 61-й минуте открыли гости — отличился сербский нападающий Александр Митрович.
Бирмингемцы ответили дублем египетского хавбека Махмуда Хассана Трезеге, вышедшего на замену сразу после пропущенного гола.
Окончательный счет на последних минутах матча установил англичанин Олли Уоткинс.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Астон Вилла — Фулхэм 3:1
Голы: 0:1 Александр Митрович (61'), 1:1 Трезеге (78'), 2:1 Трезеге (81'), 3:1 Олли Уоткинс (87') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис (Джейкоб Рэмси, 75'), Джон МакГинн, Бертран Траоре, Анвар Эль-Гази (Трезеге, 62'), Морган Сансон (Кинан Дэвис, 68'), Олли Уоткинс Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Ола Эйна, Бобби Рид, Рубен Лофтус-Чик (Джош Майя, 83'), Марио Лемина (Джошуа Онома, 83'), Адемола Лукман (Иван Кавалейру, 47'), Харрисон Рид, Александр Митрович Предупреждения: Дуглас Луис (15'), Йоаким Андерсен (16'), Бобби Рид (74')
«Астон Вилла» набрала 44 очка и занимает 9-е место в таблице АПЛ. В активе «Фулхэма» 26 очков и 18-я позиция.