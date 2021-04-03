Мусаев: К разговорам об отставке нормально отношусь. Как им не идти?

Главный тренер «Краснодара»после поражение от(0:5) в 24-м туре РПЛ заявил, что спокойно относится к слухам о своей скоро отставке.

Ранее в прессе появлялась информация, что специалиста могут отправить в отставку и назначить вместо него экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Нормально отношусь. Это нормальные вещи. Когда нет результата, первый кто должен отвечать это тренер.

Как этим разговорам не идти, если команда идет на таком месте и проигрывает с крупным счетом? В этом вопросе я должен поговорить с руководством, больше мне нечего сказать», — заявил Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».