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    Мусаев: К разговорам об отставке нормально отношусь. Как им не идти?

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражение от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ заявил, что спокойно относится к слухам о своей скоро отставке.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Ранее в прессе появлялась информация, что специалиста могут отправить в отставку и назначить вместо него экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

    «Нормально отношусь. Это нормальные вещи. Когда нет результата, первый кто должен отвечать это тренер.

    Как этим разговорам не идти, если команда идет на таком месте и проигрывает с крупным счетом? В этом вопросе я должен поговорить с руководством, больше мне нечего сказать», — заявил Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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