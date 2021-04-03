Мусаев: К разговорам об отставке нормально отношусь. Как им не идти?

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
Ранее в прессе появлялась информация, что специалиста могут отправить в отставку и назначить вместо него экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.
«Нормально отношусь. Это нормальные вещи. Когда нет результата, первый кто должен отвечать это тренер.
Как этим разговорам не идти, если команда идет на таком месте и проигрывает с крупным счетом? В этом вопросе я должен поговорить с руководством, больше мне нечего сказать», — заявил Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».