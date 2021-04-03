«Крылья Советов» — «Текстильщик»: счет матча 4:0, обзор голов

Иван Сергеев Фото: ФК «Крылья Советов»
Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 4:0.
Нападающий самарцев Иван Сергеев оформил хет-трик, еще один точный удар нанес Егор Голенков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Крылья Советов — Текстильщик Иваново 4:0
Голы: 1:0 Иван Сергеев (26'), 2:0 Иван Сергеев (38'), 3:0 Иван Сергеев (50'), 4:0 Егор Голенков (86') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Юрий Горшков (Владислав Сарвели, 61'), Сергей Божин, Максим Витюгов (Safa Hadi, 67'), Рикарду Алвеш, Dmitri Tsypchenko (Роман Ежов, 71'), Антон Зиньковский (Дмитрий Комбаров, 58'), Иван Сергеев (Егор Голенков, 58'), Дмитрий Кабутов Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Денис Фомин, Aleksey Makushkin, Владимир Романенко (Александр Агеев, 46'), Алексей Губочкин (Валерий Альшанский, 52'), Алексей Горюшкин, Максим Батов, Евгений Маричев (Илья Мосейчук, 42'), Khachim Mashukov (Владислав Сысуев, 73'), Максим Бачинский (Дмитрий Каменщиков, 67'), Сергей Обивалин Предупреждения: Алексей Горюшкин (60'), Aleksey Makushkin (69'), Владимир Полуяхтов (75'), Валерий Альшанский (83'), Aleksey Makushkin (89')
В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место (79 очков), а «Текстильщик» — 14-е (42 очка).
Другие результаты:
«СКА-Хабаровск» — «Оренбург» — 1:0
«Акрон» — «Томь» — 0:0
«Велес» — «Енисей» — 1:1