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    «Краснодар» пропустил пять мячей от «Ахмата»

    «Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 0:5, обзор голов

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    «Краснодар» в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Ахмата» — 0:5.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Гости открыли счет уже на 5-й минуте, когда Мирослав Богосавац с левого фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, откуда Евгений Харин ударом в касание направил мяч в ворота.

    На 49-й минуте грозненцы развили свой успех. Исмаэл со стандартного положения выполнил подачу к линии вратарской, откуда Андрей Семенов головой вколотил мяч в сетку.

    Спустя две минуты счет стал разгромным. Исмаэл выполнил перехват и сделал пас на Бернарда Беришу, тот на скорости обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

    На 68-й минуте Бериша оформил дубль, когда на дальней штанге замкнул передачу Ладислава Альмаси.

    Окончательный результат в компенсированное время второго тайма установил Алексей Ионов, срезавший мяч в свои ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Ахмат 0:5
    Голы: 0:1 Евгений Харин (5'), 0:2 Андрей Семёнов (49'), 0:3 Бернард Бериша (51'), 0:4 Бернард Бериша (68'), 0:5 Алексей Ионов (автогол) (90') Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников (Алексей Ионов, 13'), Реми Кабелла, Юрий Газинский (Магомед-Шапи Сулейманов, 54'), Вандерсон (Ари, 73'), Виктор Классон (Руслан Камболов, 73'), Тонни Триндаде Вильена (Кристофер Ольссон, 54'), Маркус Берг Ахмат: Виталий Гудиев, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Максим Ненахов, Александр Пуцко, Габриэль Янку (Бернард Бериша, 37'), Исмаэл Силва Лима (Amir Adouyev, 75'), Антон Олегович Швец, Евгений Харин (Марат Быстров, 60'), Артём Тимофеев (Wilker Angel, 75'), Владимир Ильин (Ladislav Almasi, 60') Предупреждения: Виктор Классон (35'), Евгений Чернов (81'), Антон Олегович Швец (83'), Ари (84'), Марат Быстров (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место (34 очка), а «Ахмат» — 11-е (32 очка).

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