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    Шварц надеется завладеть мячом и быстро с ним обращаться в матче с «Уфой»

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Ожидаем очень интенсивную игру, понимаем, что "Уфа" хорошо обороняется, они играют по схеме 3-5-2. Нужно сыграть в максимально быстрый футбол. Мы осознаем, насколько хороша "Уфа", что доказал прошлый матч с "Локомотивом".

    Я слышал, что "Динамо" испытывало проблемы ранее с командами из нижней части таблицы. Но завтра для нас немаловажно завладеть мячом и быстро с ним обращаться. С тех пор, как я стал тренером, я считаю, что мы хорошо играем с такими командами.

    Считаю, что завтра мы сыграет в роли фаворита. Команда в хорошем физическом состоянии, на сборах мы сделали хороший задел, что и доказывают последние матчи.

    К сожалению, результат матча против Дании разочаровал. Но все ребята из российской молодежной сборной — мастеровитые игроки, Захаряну всего 17 лет, он сделал большой шаг вперед в развитии. Сегодня и завтра мы посмотрим на его состояние и примем решение касательно участия в завтрашнем матче», — приводит слова Шварца «Р-Спорт».

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