Гендиректор «Рубина» намерен сохранить в команде Хвичу

Генеральный директор «Рубина»рассказал, как будет действовать, если получит предложение по трансферу полузащитника

«Как я до этого уже сказал, перед нами не стоит задачи подготовки игроков для дальнейшей продажи. Мы строим команду. И каждый из этих футболистов важен для нас. Но если в клуб поступит достойное предложение по любому из наших игроков, то мы всегда готовы рассмотреть его. Хочу подчеркнуть, достойное предложение.

Уверен, что скоро запросы по Хвиче пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант!

Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя.

Предложить новый контракт? Почему бы нет? У него и нынешний долгосрочный. Это обычная практика. К примеру, мы недавно продлили контракт со Старфельтом. Он у него и до этого был до 2023-го года, а мы повысили зарплату и добавили еще год. Старфельт пришел на маленькие деньги. Сейчас он твердый игрок основы, футболист сборной Швеции. Соответственно, повышая ему зарплату, предложили еще и продлить на год, и он с удовольствием согласился.

Год назад так же продлили контракт с Уремовичем. Это часть футбольного бизнеса. Если же человек не соглашается на предложение о продлении контракта, для меня это тоже ответ. Значит, он не хочет связывать свое будущее с нашим клубом, и мы тоже к этому должны быть готовы», — приводит слова Сайманова «Бизнес Online».