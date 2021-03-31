Англия — Польша. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Англия»: Ник Поуп, Кайл Уолкер, Бен Чилвел, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Филип Фоден, Калвин Филлипс, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт.

«Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Михал Хелик, Камил Глик, Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбусь, Якуб Модер, Бартош Берешиньски, Кароль Свидерский, Пётр Зелиньски, Кшиштоф Пёнтек.

Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Польша» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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