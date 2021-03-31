Англия — Польша. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

Составы команд:
«Англия»: Ник Поуп, Кайл Уолкер, Бен Чилвел, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Филип Фоден, Калвин Филлипс, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт.
«Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Михал Хелик, Камил Глик, Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбусь, Якуб Модер, Бартош Берешиньски, Кароль Свидерский, Пётр Зелиньски, Кшиштоф Пёнтек.
Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Польша» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Польша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Англия» со счетом 1:0.
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