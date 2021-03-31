31 марта в матче третьего тура квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Англии примет сборную Польши на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало в 21:45 мск. Англия — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Англичане имеют отличные шансы оторваться от главного оппонента в группе I. Сейчас команда Гарета Саутгейта имеет 6 очков после двух матчей и отрыв от поляков составляет 2 очка.

Англия в первом матче разгромила Сан-Марино со счетом 5:0. После этого она победила на выезде Албанию 2:0. Это была третья победа команды подряд после разгрома сборной Исландии в заключительном туре Лиги наций (4:0).

Дома «Три льва» выиграли 3 из 4 последних официальных встреч. Было лишь одно поражение от сборной Дании (0:1).

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В заявке не будет Маркуса Рашфорда, Джордана Хендерсона и Джейдона Санчо.

Польша

Поляки в первом же туре попали на венгров и поделили с ними очки. Игра закончилась результативной ничьей 3:3. После этого гости победили Андорру 3:0 и вышли на второе место в группе.

Победа над Андоррой стала для Польши первой за четыре последних официальных матча. Все дело в том, что Лигу наций команда завершала с двумя поражениями. Она проиграла 1:2 Нидерландам и 0:2 Италии.

Подопечные Пауло Соузы выиграли только один матч из четырех последних на выезде при одной ничье и двух неудачах.

У Польши сразу два основных форварда под вопросом. Травмировался Роберт Левандовски, а также под вопросом Кшиштоф Пентек из-за карантинных ограничений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты очень сильно отличаются. На Англию букмекеры дают 1.32, тогда как на Польшу они предлагают 10.5. Ничья оценивается коэффициентом 5.50.

За 8 матчей Англия пропустила только четыре мяча — 3 от Бельгии и один от Дании. Учитывая, что Польша потеряла Роберта Левандовски, очень высока вероятность, что хозяевам удастся закончить матч всухую. Форвард оформил половину голов команды на этом отборе к ЧМ.

Англия забивала в первом тайме в 7 из 8 официальных матчей дома. Поставить на то, что Англия забьет до перерыва, можно с коэффициентом 1.51.