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    Сборная Словении на выезде проиграла Кипру в отборе ЧМ-2022

    Кипр — Словения: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Словении Сборная Кипра
    Сборная Кипра одержала домашнюю победу над командой Словении (0:1) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе H.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 42-й минуте. Киприоты на чужой половине поля накрыли соперника прессингом, Иоаннис Питтас получил пас в штрафной, технично убрал защитника и нанёс роскошный удар в ближнюю девятку — Облак не дотянулся.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
    Кипр — Словения 1:0
    Гол: 1:0 Иоаннис Питтас (42') Кипр: Неофитос Михаил, Nikolas Ioannou, Минас Антониу, Янис Кусулос, Konstaninos Soteriou, Константинос Лайфис, Фотис Папулис (Лойзос Лойзу, 82'), Костакис Артиматас (Александрос Гогич, 90'), Григорис Кастанос (Хараламбос Кириаку, 60'), Иоаннис Питтас, Пиерос Сотириу (Мариос Элиа, 90') Словения: Ян Облак, Юре Балковец (Нино Коутер, 81'), Миха Блажич, Петар Стоянович, Кенан Байрич, Яка Бийол (Домен Чрнигой, 58'), Sandi Lovric (Лука Захович, 81'), Миха Зайц (Дамьян Бохар, 46'), Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Блаж Крамер (Харис Вучкич, 58') Предупреждения: Йосип Иличич (38'), Ясмин Куртич (47')

    Три очка позволили киприотам подняться на вторую строчку в группе Н, словенцы с 3 очками опустились на 3 место, россияне — первые с шестью очками.

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