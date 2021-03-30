Черногория — Норвегия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Черногория»: Милан Миятович, Игор Вуячич, Жарко Томашевич, Стефан Савич, Адам Марушич, Душан Лагатор, Сеад Хакшабанович, Небойша Косович, Александар Шчекич, Uros Djurdjevic, Стеван Йоветич.

«Норвегия»: Руне Альменнинг Ярстейн, Стиан Грегерсен, Кристоффер Вассбакк Аер, Биргер Мелинг, Йонас Свенссон, Патрик Берг, Мохамед Эльюнуссип, Мортен Торсби, Александр Сёрлот, Мартин Эдегор, Эрлинг Холанн.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черногория» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 2.05.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Черногория» со счетом 1:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.