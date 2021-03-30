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    Прорвет ли Холанда в матче с Черногорией?

    Черногория — Норвегия. Прогноз, ставка (к. 2.05) на матч квалификации на ЧМ-2022 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Норвегия
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    Эрлинг Холанд
    В поединке 3-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Черногории сыграет с командой Норвегии. Матч начнется в 21:45 мск на стадионе «Под Горицем». Черногория — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 30 Марта 2021 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 21:45 Норвегия Норвегия
  • Осло
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    Черногория

    В Лиге наций команда Черногории выступала в Лиге С, где по итогам турнира смогла повысится в классе, став первой в своем квартете, набрав 13 очков из 16 возможных.

    А вот квалификацию к Евро-2020 «храбрые соколы» провалили, ни разу там не выиграв (три ничьи и пять фиаско), при разнице мячей 3-22.

    В отборе к ЧМ-2022 Черногория воспользовалась удобным календарем и стартовала с двух побед. Стеван Йоветич в этих матчах записал себе в актив три точных удара.

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    Балканская сборная сначала в волевом стиле обыграла в гостях Латвию (2:1), а затем без проблем разобралась дома с Гибралтаром (4:1).

    Норвегия

    В Лиге наций, команда заняла второе место в квартете второго дивизиона, уступив Австрии и опередив Северную Ирландию и Румынию.

    В 1-м туре отбора к ЧМ-2022 норвежцы без особого сопротивления обыграли Гибралтар (3:0), а вот во второй игре квалификации сами уступили сборной Турции со счётом 0:3.

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    • Подопечные Столе Сольбаккена ответили туркам только грубостью, а Эрлинг Холанд снова был заменен, так и не забив.

    Кристиан Торстведт, выйдя на замену, не провел на поле и четверти часа, как получил «красную» и не сыграет с черногорцами.

    Прогноз и ставки

    На победу Черногории в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью в основное время — 3.60, а на победу Норвегии — 1.81.

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    Команды провели между собой только 2 матча, оба товарищеских. В 2008-м Черногория дома выиграла 3-1, через 2 года на своем поле норвежцы оформили более тяжелую победу 2-1.

    Норвежцам нельзя терять очки, а Черногория, несмотря на две победы, пропускала в обоих матчах. Прогнозируем, что сборная Норвегии не проиграет.

    Одним голом в матче не обойдётся — это прямые конкуренты за лидирующие места в группе. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 2.05 и «Обе забьют» за 1.92.

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