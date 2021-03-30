Азербайджан — Сербия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 19:00 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Азербайджан»: Шахрудин Магомедалиев, Максим Медведев, Elvin Badalov, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Azer Salahli, Эмин Махмудов, Аббас Гусейнов, Исмаил Иббрахимли, Anatoly Nuriyev, Ali Ghorbani.

«Сербия»: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Урош Спаич, Стефан Митрович, Неманья Максимович, Неманья Радоньич, Неманья Гудель, Филип Костич, Александр Митрович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич.

Предыдущий матч соперников: «Сербия» — «Азербайджан» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:6.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Азербайджан» — «Сербия». Коэффициент ставки — 1.64.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сербия» со счетом 2:6. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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