Азербайджан сыграет на своем поле с Сербией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан

Азербайджан нынешний отборочный турнир начал неудачно. Правда, поражение от Португалии получилось вполне достойным (1:0).

Впрочем, вряд ли азербайджанцы смогут вклиниться в борьбу за два первых места. Все-таки сербы с португальцами смотрятся куда мощнее.

И именно с Сербией Азербайджан сыграет в своем втором матче квалификации. Разумеется, команда постарается дать бой лидеру группы.

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Азербайджанцы трижды пересекались со сборной Сербии. Все три поединка завершились победами сербов — 1:0, 6:1, 4:1.

Сербия

Сербия в квалификации стартовала уверенно. Победа над Ирландией (3:2) сменилась боевым паритетом с Португалией (2:2).

Сербы, что называется, в порядке. В матче с португальцами команда проявила характер, фактически вытащив проигрышный поединок во втором тайме: постарались Александар Митрович и Филип Костич.

Нет сомнений, что Сербия планирует добыть в этом поединке три очка. Состав у команды сильный, да и против азербайджанцев сербы играют успешно.

Балканцы на протяжении всей встречи наверняка будут владеть преимуществом. Вот только, скорее всего, реализовать его гости смогут уже после перерыва.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Сербию за 1.33, на ничью за 4.84, а на Азербайджан — за 10.00

Азербайджан наверняка постарается сыграть достойно, как в первом туре с португальцами.

Гости являются лидерами группы, и стремятся укрепить свою позицию.

Как и в матче с Португалией, сербы наверняка усилят натиск во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Победа Сербии во 2 тайме с коэффициентом 1.64