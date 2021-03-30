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    Сербия выиграет во втором тайме?

    Азербайджан — Сербия. Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Сербия
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    Александар Митрович
    Азербайджан сыграет на своем поле с Сербией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 30 Марта 2021 года
    Азербайджан
  • Баку
    •  Азербайджан 19:00 Сербия Сербия
  • Белград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
    •

    Азербайджан

    Азербайджан нынешний отборочный турнир начал неудачно. Правда, поражение от Португалии получилось вполне достойным (1:0).

    Впрочем, вряд ли азербайджанцы смогут вклиниться в борьбу за два первых места. Все-таки сербы с португальцами смотрятся куда мощнее.

    И именно с Сербией Азербайджан сыграет в своем втором матче квалификации. Разумеется, команда постарается дать бой лидеру группы.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Азербайджанцы трижды пересекались со сборной Сербии. Все три поединка завершились победами сербов — 1:0, 6:1, 4:1.

    Сербия

    Сербия в квалификации стартовала уверенно. Победа над Ирландией (3:2) сменилась боевым паритетом с Португалией (2:2).

    Сербы, что называется, в порядке. В матче с португальцами команда проявила характер, фактически вытащив проигрышный поединок во втором тайме: постарались Александар Митрович и Филип Костич.

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    • Нет сомнений, что Сербия планирует добыть в этом поединке три очка. Состав у команды сильный, да и против азербайджанцев сербы играют успешно.

    Балканцы на протяжении всей встречи наверняка будут владеть преимуществом. Вот только, скорее всего, реализовать его гости смогут уже после перерыва.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Сербию за 1.33, на ничью за 4.84, а на Азербайджан — за 10.00

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    Азербайджан наверняка постарается сыграть достойно, как в первом туре с португальцами.

    Гости являются лидерами группы, и стремятся укрепить свою позицию.

    Как и в матче с Португалией, сербы наверняка усилят натиск во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Победа Сербии во 2 тайме с коэффициентом 1.64

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