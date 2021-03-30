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    Дубль Митровича принес Сербии победу над Азербайджаном

    Азербайджан — Сербия: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Азербайджана Сборная Сербии
    Сборная Сербии одержала победу над командой Азербайджана в выездном матче третьего тура группового этапа отбора к ЧМ-2022.

    Александр Митрович
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    Александр Митрович

    Встреча группы A, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Сербы вышли вперед на 16-й минуте, когда Александр Митрович воспользовался передачей Душана Тадича и поразил цель.

    Хозяева отыгрались на 59-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Эмин Махмудов.

    И все же последнее слово осталось за гостями — на 81-й минуте Митрович оформил дубль и поставил победную точку.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A
    Азербайджан — Сербия 1:2
    Голы: 0:1 Александр Митрович (16'), 1:1 Эмин Махмудов (пенальти) (59'), 1:2 Александр Митрович (81') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Максим Медведев, Elvin Badalov, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Azer Salahli (Тамкин Хализаде, 72'), Эмин Махмудов, Аббас Гусейнов, Исмаил Иббрахимли, Anatoly Nuriyev (Махир Эмрели, 69'), Ali Ghorbani (Рамиль Шейдаев, 69') Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Урош Спаич, Стефан Митрович, Неманья Максимович (Марко Груич, 64'), Неманья Радоньич (Михайло Ристич, 86'), Неманья Гудель, Филип Костич (Андрия Живкович, 64'), Александр Митрович (Душан Влахович, 86'), Душан Тадич (Лука Йович, 75'), Сергей Милинкович-Савич Предупреждения: Урош Спаич (45'), Неманья Гудель (76'), Тамкин Хализаде (88')

    В трех турах Сербия набрала 7 очков, за счет чего занимает первое место в группе. Азербайджан провел две игры и очков не набрал.

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