Моро: Люди почему-то недооценивают РПЛ

Полузащитник «Динамо»поделился мнением об уровне РПЛ и объяснил, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.

Моро перешел в «Динамо» из загребского «Динамо» летом 2020 года за 8,5 миллиона евро.

«Да, все ждали какого-то мегатрансфера… Во-первых, люди почему-то недооценивают РПЛ.

Люди в Европе не следят за ней — не знают, какие команды и игроки здесь выступают.

Еще до того как я перешел в "Динамо", слышал, что РПЛ — оборонительная лига с упором на физику, а не на технику. Но я этого не заметил.

В каждом клубе есть хорошие исполнители, команды умеют контролировать мяч. В этом плане РПЛ меня удивила.

Во-вторых, хотел сделать еще один шаг перед переходом в серьезную лигу. Хочу перебраться туда, когда буду более зрелым и разносторонним игроком.

Чувствую, что здесь, в Москве, могу полностью раскрыть свой потенциал. Также на мой переход повлияли амбиции клуба.

Мы много общались с Желько Бувачем, который объяснил всю ситуацию, рассказал о стратегии развития "Динамо". Мне кажется, я не ошибся с выбором», — рассказал Моро в интервью vtbrussia.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ 23-летний хорват провел за московский клуб 19 матчей, в которых забил 3 гола.