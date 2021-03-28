Чехия — Бельгия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Е.

Счет в матче на 51-й минуте открыли чехи. Лукас Провод пробил низом из-за пределов штрафной площадки, отправляя мяч точнёхонько в угол ворот Куртуа.

На 62-й минуте Ромелу Лукаку получил мяч от де Брейне перед штрафной площадкой чехов, раскачал защитника один в один, а затем переиграл Вацлика. Томаш коснулся игрового снаряда, но полноценно отразить его не сумел.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Чехия — Бельгия 1:1 Голы: 1:0 Лукаш Провод (50'), 1:1 Ромелу Лукаку (60') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Ондржей Кудела, Ян Борил, Антонин Барак (Давид Павелка, 78'), Лукаш Провод (Томаш Пекхарт, 90'), Якуб Янкто (Лукаш Масопуст, 61'), Томаш Соучек, Томаш Голеш, Михал Крменчик (Матей Выдра, 78') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Леандер Дендонкер, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Тимоти Кастань, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс (Леандро Троссард, 56'), Насер Шадли (Томас Фоке, 56') Предупреждения: Тимоти Кастань (25'), Томаш Соучек (43'), Ян Вертонген (73')

Обе команды набрали по четыре очка после двух матчей и делят первое место в группе Е.

В следующем туре чехи поедут в гости к Уэльсу, Бельгия на своем поле примет Белоруссию.

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В матче группы Н сборная Словакии на своем поле сыграла вничью с Мальтой — 2:2.

Гости после первого тайма вели в два мяча — отличились Люк Гамбин и Александер Сатариано.

После перерыва словаки отыгрались — голы забили Давид Стрелец и Милан Шкриньяр.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словакия — Мальта 2:2 Голы: 0:1 Люк Гамбин (16'), 0:2 Alexander Satariano (20'), 1:2 Давид Стрелец (49'), 2:2 Милан Шкриньяр (53') Словакия: Душан Куцяк, Мартин Вальент, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко (Якуб Голубек, 39'), Мартин Косцельник, Ян Грегуш, Патрик Грошовски (Иван Шранц, 82'), Tomas Suslov (Альберт Русняк, 72'), Юрай Куцка (Давид Стрелец, 46'), Роберт Мак, Михал Дюриш (Роберт Боженик, 46') Мальта: Анри Бонелло, Kurt Shaw, Стив Борг, Энрико Пепе, Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Пол Мбонг (Кириан Нвоко, 68'), Тедди Теума (Бьорн Кристенсен, 90'), Люк Гамбин (Джейк Грек, 68'), Alexander Satariano (Стивен Пизани, 79') Предупреждения: Райан Камензули (23'), Михал Дюриш (40'), Мартин Косцельник (54'), Анри Бонелло (85')

Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе Н. Мальта с одним очком в активе находится на шестой строчке. Лидирует сборная России — шесть очков.