ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаЖажда к победам. Щербакова, Туктамышева и Трусова забрали весь пьедестал на чемпионате мира
  • 16:00
    • Оздоев и Жемалетдинов сыграют со Словенией с первых минут
  • 15:34
    • Кокорин должен восстановиться к матчу с «Аталантой»
  • 00:04
    • Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки
  • 07:15
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей в первый день лета
    Все новости спорта

    Россия — Словения. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

    «Россия» — «Словения». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная России Сборная Словении
    В 17:00 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Россия» — «Словения».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Россия»: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Артём Дзюба.

    «Словения»: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Яка Бийол, Sandi Lovric, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Андраж Шпорар, Миха Зайц.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Словения». Коэффициент ставки — 5.80.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Россия» со счетом 2:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словения разобьет сборную России в сочинском матче?
  • Россия — Словения. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • ЦСКА сможет закончить серию в Ярославле?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Уайт сделал работу над ошибками
  • Поветкин — Уайт. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Поветкин — Уайт
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сербия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Каймановы острова — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Доминика — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры