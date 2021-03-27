Россия — Словения. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

Составы команд:
«Россия»: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Артём Дзюба.
«Словения»: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Яка Бийол, Sandi Lovric, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Андраж Шпорар, Миха Зайц.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Словения». Коэффициент ставки — 5.80.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Россия» со счетом 2:1.
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