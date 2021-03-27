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    Словения разобьет сборную России в сочинском матче?

    Россия — Словения. Прогноз (к. 5.80) и ставки на отбор ЧМ-2022 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Словения
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    Сборная России
    Сборная России сыграет на своем поле против команды Словении в рамках второго тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 27 марта в Сочи, начало — в 17:00 мск. Россия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 27 Марта 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 17:00 Словения Словения
  • Любляна
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    Россия

    Сборная России в первом матче отбора на чемпионат мира в Катаре одержала гостевую победу над Мальтой — 3:1.

    Но впечатления от этой игры остались, в основном, негативные. Команда Станислава Черчесова в очередной раз показала невнятный футбол. Только на этот раз случилось это не против серьезного соперника, а в матче с одной из самых слабых сборных.

    Несмотря на то, что в предыдущих матчах Россия тоже не радовала, сложно было представить, что Мальта сможет забить. Более того, соперник вполне мог даже отыграться. Это, безусловно, катастрофа. Черчесов и футболисты снова заставили сомневаться в себе.

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    • Также интересно, что Мальта превзошла сборную России по количеству ударов в створ и практически не уступила по проценту владения мячом.

    Словения

    Тем временем Словения в первом туре выиграла на своем поле у сборной Хорватии — 1:0.

    И это, конечно же, сенсация. Топовый состав хорватской команды так и не смог хотя бы отыграться. Невероятный матч провел голкипер словенцев Ян Облак, но остальные тоже оставили очень хорошее впечатление.

    Минувшей осенью Словения поднялась во второй по силе дивизион Лиги наций. Команда Матьяжа Кека заняла первое место в группе с Грецией, Косово и Молдовой.

    Кроме того, Черчесова наверняка должен насторожить тот факт, что Словения в девяти предыдущих матчах пропустила только один гол. Кто-то скажет, что там, кроме Хорватии, и соперники были соответствующие, но после матча с Мальтой рассуждать об этом будет некорректно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.85, на ничью за 3.45, а на победу Словении — за 5.80.

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    Сразу можно сказать, что коэффициент на победу России занижен. С учетом того, как в последнее время играет сборная, ее сложно назвать фаворитом предстоящего матча.

    У словенцев есть топовый вратарь, в атаке играет Йосип Иличич, один из ключевых футболистов «Аталанты». А самое главное, у Словении есть поставленная игра, в отличие от команды Черчесова.

    Ставка — победа Словении за 5.80.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Словении + обе команды забьют за 10.75.

    Ключевым станет второй тайм, на который у российских футболистов очень часто не остается сил. Примеров достаточно. Сборная России пропускала после перерыва в семи из девяти последних матчей.

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