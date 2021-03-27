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    Радосавлевич: Думаю, фаворитом является Россия

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Словении Сборная России Футбол России
    Бывший полузащитник сборной Словении Александр Радосавлевич поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения.

    Александр Радосавлевич
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    Александр Радосавлевич

    «Думаю, фаворитом является Россия. Все-таки ваша команда играет дома. Считают так, даже несмотря на то, что Словения в прошедшем матче обыграла Хорватию. Конечно, это сборная моей страны, поэтому надеюсь, что наша национальная команда добьется хотя бы ничьей. Для нас это был бы хороший результат.

    Сборные играют впервые после очень долгого перерыва. Здорово, что нам удалось победить Хорватию. Мы выглядели очень зрело, переиграли их тактически и добились положительного результата. Но у России хорошая сборная, с сильными исполнителями. Поэтому считаю их фаворитами», — цитируют Радосавлевича «Известия».

    Матч Россия — Словения пройдет 27 марта на арене «Фишт» в Сочи. Начало — в 17:00 мск.

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