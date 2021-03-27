Кудряшов: Мы доминировали, а пропущенный мяч был нелогичным

Защитник сборной Россииподвел итог матча со Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

После этого матча россияне идут на первом месте в группе Н, набрав 6 очков.

«Первый тайм удачно провели, неплохо играли, а во втором тайме мы играли на сохранение результата скорее. Жалко, что не сумели забить третий (мяч), надо отдать должное соперникам, они прибавили.

Переход на игру в три защитника? Когда тебе объясняют, что от тебя хочет тренер, то проблем нет. У нас были ошибки, но самое важное три — три очка.

Иличич — классный игрок, на картинке и в жизни полностью соответствует, у него очень хорошая левая нога.

Самый сложный момент матча? Концовка второго тайма. Мы доминировали, а пропущенный мяч был нелогичным.

Мы довольны, что выиграли, но эта победа будет ценной, если мы победим Словакию», — сказал Кудряшов в эфире канала «Матч Премьер».