Белоруссия — Эстония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

В 20:00 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Белоруссия»: Александр Гутор, Роман Юзепчук, Никита Наумов, Николай Золотов, Максим Бордачёв, Макс Эбон, Евгений Яблонский, Игорь Стасевич, Yuri Kendysh, Денис Лаптев, Виталий Лисакович.

«Эстония»: Matvei Igonen, Мяртен Кууск, Maksim Paskotsi, Michael Lilander, Хенрик Пюрг, Хенри Аниер, Rauno Alliku, Markus Poom, Bogdan Vastsuk, Константин Васильев, Рауно Саппинен.

Предыдущий матч соперников: «Белоруссия» — «Эстония» 0:0 (полная статистика встреч).

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