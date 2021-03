Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

В АПЛ начали выбирать лучшего игрока марта. Стали известны претенденты на это звание.

В списке кандидатов Андрес Кристенсен («Челси»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джесси Лингард («Вест Хэм»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Иллан Мелье («Лидс»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») и Леандро Троссард («Брайтон»).

