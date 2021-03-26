Отборочный матч ЧМ-2022 Албания — Англия может не состояться Фото: globallookpress.com
«Полиция Тираны проинформировала нас о том, что они не могут гарантировать безопасность проведения матча со сборной Англии. Мы продолжим поддерживать связь с соответствующими властями.
Отмена матча Албания — Англия, который должен состояться на стадионе "Эйр Албания" в воскресенье, 28 марта, имела бы катастрофические последствия для имиджа нашей страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола» — приводит заявление Федерации футбола Албании Sky Sports.
Матч Албания — Англия запланирован на воскресенье, 28 марта. Начало матча — 20:00 по мск.