Отборочный матч ЧМ-2022 Албания — Англия может не состояться

Матч отборочного цикла ЧМ-2022может быть отменен из-за проблем с безопасностью.

«Полиция Тираны проинформировала нас о том, что они не могут гарантировать безопасность проведения матча со сборной Англии. Мы продолжим поддерживать связь с соответствующими властями.

Отмена матча Албания — Англия, который должен состояться на стадионе "Эйр Албания" в воскресенье, 28 марта, имела бы катастрофические последствия для имиджа нашей страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола» — приводит заявление Федерации футбола Албании Sky Sports.

Матч Албания — Англия запланирован на воскресенье, 28 марта. Начало матча — 20:00 по мск.