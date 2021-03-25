Бельгия — Уэльс: счет матча 3:1, обзор голов

одержала домашнюю победу над(3:1) в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Е.

Счет в матче на 12-й минуте открыли валлийцы. Бэйл выполнил передачу вразрез на Гарри Уилсона, который вышел на ворота бельгийцев и спокойно катнул сферу в левый нижний угол.

Хозяева открылись спустя десять минут. Кевин де Брюйне получил мяч от Азара, первым касанием его обработал, а вторым направил в правый нижний угол.

На 27-й минуте с правого фланга последовала подача на дальнюю штангу ворот Уэльса. Торган Азар продавил защитника, который завалился на газон раньше времени, чем воспользовался Торган, выстреливший в угол.

А на 70-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Мертенса сбил защитник Уэльса в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Ромелу Лукаку.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Бельгия — Уэльс 3:1 Голы: 0:1 Гарри Уилсон (11'), 1:1 Кевин Де Брёйне (22'), 2:1 Торган Азар (28'), 3:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (73') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Томас Вермален (Джейсон Денайер, 4627'), Ян Вертонген, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Торган Азар (Тимоти Кастань, 8327'), Тома Мёнье, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс (Леандро Троссард, 9027') Уэльс: Дэнни Уорд, Джейми Лоуренс, Джо Родон, Крис Мепэм, Неко Уильямс, Джо Аллен (Joe Morrell, 827'), Коннор Робертс, Этан Ампаду, Гарри Уилсон (Тайлер Робертс, 6627'), Гарет Бэйл (Киффер Мур, 8427'), Даниэль Джеймс Предупреждение: Торган Азар (75')

В другом матче группы сборная Чехии на выезде разгромила команду Эстонии со счетом 6:2.

Хет-трик в составе чешской сборной оформил полузащитник Томаш Соучек, еще по голу забили Патрик Шик, Антонин Барак и Якуб Янкто.

За эстонцев отличились Рауно Саппинен и Хенри Аниер.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Эстония — Чехия 2:6 Голы: 1:0 Рауно Саппинен (12'), 1:1 Патрик Шик (18'), 1:2 Антонин Барак (27'), 1:3 Томаш Соучек (32'), 1:4 Томаш Соучек (43'), 1:5 Томаш Соучек (48'), 1:6 Якуб Янкто (56'), 2:6 Хенри Аниер (86') Эстония: Михкель Аксалу, Maksim Paskotsi, Илья Антонов (Сандер Пури, 7527'), Karl Oigus, Michael Lilander, Константин Васильев (Хенри Аниер, 7327'), Рауно Саппинен (Марк Оливер Рооснупп, 8827'), Хенрик Пюрг, Rauno Alliku (Robert Kirss, 7327'), Markus Poom, Bogdan Vastsuk (Andre Frolov, 8227') Чехия: Иржи Павленка, Павел Кадержабек, Ондржей Челюстка (Давид Зима, 8527'), Ондржей Кудела, Ян Борил, Антонин Барак (Томаш Пекхарт, 6527'), Владимир Дарида, Лукаш Провод (Матей Выдра, 6527'), Якуб Янкто (Лукаш Масопуст, 6527'), Томаш Соучек, Патрик Шик (Томаш Голеш, 7927')

Положение команд в группе E: Чехия — 3 очка (1 матч), Бельгия — 3 (1), Беларусь — 0 (0), Уэльс — 0 (1), Эстония — 0 (1).