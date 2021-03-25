Колосков: Были моменты, когда за сборную с Мальтой было неудобно

Вячеслав Колосков Фото: globallookpress.com
«Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов.
Были моменты при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо.
Конечно, играть со словенцами так нельзя. Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много», — приводит слова Колоскова ТАСС.
Матч Россия — Словения состоится 27 марта в Сочи, начало — в 17:00 мск.