Колосков: Были моменты, когда за сборную с Мальтой было неудобно

Почетный президент РФСпризнался, что его разочаровала игра сборной России в матче отбора на ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

«Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов.

Были моменты при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо.

Конечно, играть со словенцами так нельзя. Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Матч Россия — Словения состоится 27 марта в Сочи, начало — в 17:00 мск.