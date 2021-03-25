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    Колосков: Были моменты, когда за сборную с Мальтой было неудобно

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Мальты ЧМ-2022
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его разочаровала игра сборной России в матче отбора на ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов.

    Были моменты при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо.

    Конечно, играть со словенцами так нельзя. Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много», — приводит слова Колоскова ТАСС.

    Матч Россия — Словения состоится 27 марта в Сочи, начало — в 17:00 мск.

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