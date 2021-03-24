Дзюба выйдет в стартовом составе на матч с Мальтой и будет капитаном

Стали известны стартовые составы сборных России и Мальты в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, С.Борг, Д.Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камендзули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.

Россия: Шунин, Караваев, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Фомин, Ахметов, Кузяев, Головин, Ионов, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Лунев, Кудряшов, Нойштедтер, Смольников, Жирков, Мухин, Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Мостовой, Заболотный, Соболев.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на ее победу — 1.13, на успех Мальты — 36.00, на ничью — 10.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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