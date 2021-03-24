В среду, 24 марта, сборная Мальты будет принимать команду России в рамках 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы Н на стадионе «Та-Кали» стартует в 22:45 мск. Мальта — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Сборная Мальты на данный момент занимает 179-е место в рейтинге ФИФА и 51-е в рейтинге УЕФА.

В последнем розыгрыше Лиги Наций команда Девиса Манджи выступала в группе D c Фарерскими островами, Андоррой и Латвией, заняв 2-е место с 9 очками (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение).

В ноябре прошлого года «иоаниты» дома разгромили в «товарняке» Лихтенштейн (3:0), а в Лиге Наций одолели Андорру (3:1) и поделили очки с Фарерами (1:1).

Все прогнозы на ЧМ-2022

На своём поле Мальта способна удивлять соперника, всей командой обороняясь, и если появляется возможность — убегая в контратаку.

Россия

В мировом рейтинге ФИФА россияне находятся на 39-м месте, а в Лиге наций-2020/21 не уступили в 4 из 6 поединков (2 победы, 2 ничьи) и заняли второе место в своей группе.

Тем не менее, целых 6 матчей подряд Россия не может выиграть, включая две товарищеские встречи с Швецией (1:2) и Молдавией (0:0).

В ноябре в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде проиграли сначала Турции (2:3), а потом были разгромлены Сербией со счетом 0:5.

Отметим, что в состав сборной России вернулся Артем Дзюба, с отсутствием которого многие связывают прошлогодний провал в Лиге Наций.

Прогноз и ставки

На победу Мальты в этой встрече букмекеры дают коэффициент 24.00, на ничью в основное время — 8.80, а на победу России — 1.13.

За всю историю выступлений в квалификациях к ЧМ с 1971 года Мальта одержала всего 2 победы. В последний раз в рамках этого турнира команда обыграла сборную Армении в 2013 году (1:0).

Несмотря на провальную серию сборной России, в ее успехе сомнений нет, хотя простым матч вряд ли будет. Прогнозируем, что сборная России победит.

В 6 из 8 последних домашних матчей сборной Мальты в квалификации к ЧМ обе команды покидали поле с забитыми мячами. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 2.70 и ТМ 3,5 за 1.66.