Агент: У Олича были предложения от «Гамбурга». Не исключаю, что это будущий тренер «Баварии»

Футбольный агентпрокомментировал назначение хорватского специалистана пост главного тренера ЦСКА.

«Назначение Олича — хорошее решение для ЦСКА. Конечно, многие могут спросить: почему ему без опыта доверили тренировать один из самых больших клубов страны? Но нужно понимать, что у него уже давно немецкий менталитет. Он прошел европейскую школу, давно варится в европейском футболе, где просто так никого никуда не берут.

Наверняка руководители ЦСКА узнавали методику работы хорвата, какую он функцию выполняет в сборной и какими качествами обладает. Он вполне может в ЦСКА построить большой и крепкий футбольный клуб, который будет бороться на всех фронтах. Мы видим, что хорваты во всем прибавили. Это касается как самой сборной, так и хорошо нам знакомого загребского "Динамо".

Да, он не обкатанный специалист, но он уже обученный тренер. Я не исключаю, что это будущий тренер "Баварии". Мало того, я могу сказать, что у Олича были предложения от "Гамбурга", но он их даже не рассматривал», — приводит слова Гурцкая Sport24.