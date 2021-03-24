ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Молодежный Евро пройдет в два этапаМолодежный Евро: кто сыграет, необычный формат, шансы России и главные звезды турнира
  • 14:33
    • Стали известны имена футболистов «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках
  • 13:27
    • Двух игроков «Тамбова» подозревают в игре на ставках
  • 07:17
    • Экс-игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом из Перу
    Все новости спорта

    Агент: У Олича были предложения от «Гамбурга». Не исключаю, что это будущий тренер «Баварии»

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

    Ивица Олич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ивица Олич

    «Назначение Олича — хорошее решение для ЦСКА. Конечно, многие могут спросить: почему ему без опыта доверили тренировать один из самых больших клубов страны? Но нужно понимать, что у него уже давно немецкий менталитет. Он прошел европейскую школу, давно варится в европейском футболе, где просто так никого никуда не берут.

    Наверняка руководители ЦСКА узнавали методику работы хорвата, какую он функцию выполняет в сборной и какими качествами обладает. Он вполне может в ЦСКА построить большой и крепкий футбольный клуб, который будет бороться на всех фронтах. Мы видим, что хорваты во всем прибавили. Это касается как самой сборной, так и хорошо нам знакомого загребского "Динамо".

  • Широков: Пост тренера ЦСКА логично было бы доверить братьям Березуцким
  • Читайте по теме

    • Да, он не обкатанный специалист, но он уже обученный тренер. Я не исключаю, что это будущий тренер "Баварии". Мало того, я могу сказать, что у Олича были предложения от "Гамбурга", но он их даже не рассматривал», — приводит слова Гурцкая Sport24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли сборная России свою неудачную серию выездом на Мальту?
  • Мальта — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Избежит ли команда Шевченко еще одного позора на «Стад де Франс»?
  • Франция — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА увеличит преимущество в серии?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Франция — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Гайана
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кюрасао — Сент-Винсент и Гренадины
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры