Соболев назвал европейские лиги, в которых он хотел бы выступать

Нападающий «Спартака» и сборной Россииназвал европейские чемпионаты, в которых он хотел бы попробовать свои силы.

«Конечно, хочу попробовать. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано.

Надо еще поиграть в "Спартаке", выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов... Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут. Короче — надо прибавлять, работать, крепнуть.

Куда? Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия — в один из трех этих чемпионатов.

Конечно, не обязательно из их верхних пятерок. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».