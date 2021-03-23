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    Соболев назвал европейские лиги, в которых он хотел бы выступать

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    Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев назвал европейские чемпионаты, в которых он хотел бы попробовать свои силы.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Конечно, хочу попробовать. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано.

    Надо еще поиграть в "Спартаке", выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов... Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут. Короче — надо прибавлять, работать, крепнуть.

    Куда? Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия — в один из трех этих чемпионатов.

    Конечно, не обязательно из их верхних пятерок. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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