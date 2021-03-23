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    «Милан» и «Тоттенхэм» интересуются голкипером «Лилля»

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    Вратарь «Лилля» Майк Меньян входит в сферу интересов «Милана», сообщает L'Equipe.

    Майк Меньян
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    Майк Меньян

    Вариант с переходом возможен, если Джанлуиджи Доннарумма не продлит с «Миланом» контракт, который истекает по окончании сезона.

    Француз станет главным кандидатом на вратарский пост в «Милане», если итальянец решит уйти. Голкипер оценивается в 25 миллионов евро.

    Как сообщает Foot Mercato, 25-летний француз может сменить Уго Льориса в «Тоттенхэме».

    Выступления голкипера произвели хорошее впечатление на ассистентов главного тренера Жозе Моуринью, ранее работавших в «Лилле».

    Меньян в текущем сезоне провел 40 матчей за «Лилль» во всех турнирах, пропустил 34 мяча и 16 раз отыграл «на ноль».

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