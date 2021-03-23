«Милан» и «Тоттенхэм» интересуются голкипером «Лилля»

Вратарь «Лилля»входит в сферу интересов «Милана», сообщает L'Equipe.

Вариант с переходом возможен, если Джанлуиджи Доннарумма не продлит с «Миланом» контракт, который истекает по окончании сезона.

Француз станет главным кандидатом на вратарский пост в «Милане», если итальянец решит уйти. Голкипер оценивается в 25 миллионов евро.

Как сообщает Foot Mercato, 25-летний француз может сменить Уго Льориса в «Тоттенхэме».

Выступления голкипера произвели хорошее впечатление на ассистентов главного тренера Жозе Моуринью, ранее работавших в «Лилле».

Меньян в текущем сезоне провел 40 матчей за «Лилль» во всех турнирах, пропустил 34 мяча и 16 раз отыграл «на ноль».