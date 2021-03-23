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    Дьяков объяснил причины ухода из «Спартака»

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    Бывший капитан «Спартака-2» Виталий Дьяков рассказал, почему он покинул команду после отставки главного тренера Романа Пилипчука.

    Виталий Дьяков
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    Виталий Дьяков

    «Если бы я был игроком основного состава и расторг контракт, то это одно. Я знал, на что иду. Я был в системе "Спартака", скажем так. Попал во вторую команду из-за того, что тренером был Роман Михайлович Пилипчук, лично он меня пригласил. Мы с ним знакомы не один год. Когда он ушел, я понимал, что, скорее всего, и я уйду, и мне там делать нечего.

    Меня брали на роль "дядьки", потому что команда молодая. Пришел новый тренер, у него свое видение, свои взгляды, он решил, что я команде не нужен. Если честно, я не расстроился, потому что приходил с Пилипчуком и был, можно сказать, играющим тренером. Мне 32 года, а ребятам по 17-20 лет. Спасибо Пилипчуку, что пригласил в команду.

    Еще хочу сказать спасибо Шамилю Газизову, который прошедшим летом повлиял на то, что со мной продлили контракт. Хотя условия у меня, конечно, был не какие-то сумасшедшие, но все равно было не так-то легко меня подписать. Все-таки команда молодая, и для "Спартака-2" важно готовить своих игроков. Такие "дядьки", как я, конечно, тоже нужны. Чем смог — тем помог, а "Спартаку" в лице Газизова хочу сказать спасибо, что позволил мне провести почти год в этой команде», — цитирует Дьякова «Спорт-Экспресс».

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